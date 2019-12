Wegen einer mehrtägigen Vollsperrung hat sich am Hauptbahnhof Halle kein Rad gedreht.

Halle (dpa) l Die Vollsperrung im Hauptbahnhof Halle ist aufgehoben. Seit Betriebsbeginn am Montag um 04.00 Uhr rollen die Züge wieder, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag. Der reguläre Betrieb laufe, es komme vorerst zu keinen weiteren Einschränkungen. Die mehrtägige Vollsperrung war wegen Bauarbeiten an der Westseite des Hauptbahnhofs nötig gewesen. Rund 800 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben in den Bahnknoten Halle. Bis zum Jahr 2021 werden zudem die S-Bahnsteige erneuert.

Der Hauptbahnhof Halle wird seit fünf Jahren umfangreich saniert. Ende 2017 ging nach zunächst die Ostseite wieder in Betrieb. Danach folgte der Umbau der Westseite.

Den Bahnhof frequentieren täglich Zehntausende Reisende. Darunter sind viele Pendler nach und von Leipzig, die auch die S-Bahn nutzen. Halle ist auch Teil der neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München. Der Hauptbahnhof bekam während der Umbauten seit 2014 neue Gleise, Anlagen, Bahnsteige und elektronische Stellwerke. Geschäfte, Service sowie Gastronomieeinrichtungen wurden erneuert.