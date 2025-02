Quedlinburg. - Der gebürtige Stuttgarter Friedrich Häusser liebt Kunst und alte Gegenstände. Als Inhaber von „Friedrich Häusser Antiquitäten & Kunsthandel“ in Quedlinburg (Landkreis Harz) hat er sein Geschäft zu einer angesehenen Adresse für Kunstliebhaber und Sammler gemausert.

Wodurch wurde Friedrich Häusser berühmt?

Größere Bekanntheit erlangte Friedrich Häusser durch seine Auftritte als Kunst- und Antiquitätenexperte in der ZDF-Sendung „Bares für Rares“, bei der er seit 2015 als Händler auftritt.

In der Kategorie "Schatz oder Schätzchen?" der Sendung "MDR um 4" des MDR trat er 2017 ebenfalls als Antiquitätenexperte auf.

Experte für Antiquitäten: Friedrich Häusser aus Quedlinburg bei "Bares für Rares" Foto: ZDF/ Guido Engels

Friedrich Häusser ist Experte bei ZDF-Sendung "Bares für Rares"

Seit 2015 steht Friedrich Häusser zusammen mit seinen Kollegen und Horst Lichter bei der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ vor der Kamera und nutzt dabei die Chance, wahre Schätze für sein eigenes Antiquitätengeschäft zu entdecken. Der Kunst- und Antiquitätenhändler kommt beim Publikum gut an.

Häusser war schon als Kind ein Antiquitäten-Fan

Schon in seiner Schulzeit entdeckte Friedrich Häusser seine Liebe für Antiquitäten und Kunst. Er machte nach der Schule eine Ausbildung zum Kaufmann. Anschließend arbeitete er in Hamburg in der Musikbranche, berichtet die Südwest Presse.

„Schon als kleiner Junge war ich von älteren Sachen begeistert“, erzählt er.

Seit den 1980er Jahren betreibt er Kunst- und Antiquitätengeschäfte, unter anderem in Hamburg, der Lüneburger Heide und in Dänemark. Sein Geschäft „Friedrich Häusser Antiquitäten & Kunsthandel“ befindet sich in der Weltkulturerbe-Stadt Quedlinburg und existiert seit 2014.

Häusser über seine Arbeit: „So etwas kann man nicht studieren. Ich habe einfach den Blick dafür und kann in zehn Sekunden beurteilen, ob es sich um etwas Wertvolles handelt.“

Hält sich bedeckt: Privatleben von Häusser

Über Friedrich Häusser ist wenig Privates bekannt. Niemand weiß so recht, ob er verheiratet ist oder eine Partnerin hat. Er lebt aktuell in Eilenstedt am Huy. Häusser hat einen Sohn namens Hendrik Häusser, der in die Fußstapfen seines Vaters tritt und im Geschäft fleißig mit anpackt.

Breites Sortiment in seinem Antiquitäten- und Kunsthandel

In seinem Geschäft „Friedrich Häusser Antiquitäten & Kunsthandel“ finden Sammler ein großes Sortiment an Antiquitäten und Kunstwerken aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert.

Wer in seinem Laden stöbert, findet dort Möbelstücke, Kunst-Skulpturen, Meißner Porzellan, hochkarätigen Schmuck, alte Münzen, Gemälde und viele weitere Raritäten. Sein Angebot wird ständig mit neuen Antiquitäten, die er als Händler in der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ ersteigert hat, aktualisiert.