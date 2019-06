Für drei Wochen werden Auf- und Abfahrten in Richtung Berlin gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten.

Irxleben (dpa) l Autofahrer müssen sich in den nächsten drei Wochen auf Einschränkungen an der Anschlussstelle Irxleben der A2 Hannover-Berlin einstellen. Ab Donnerstagfrüh (13. Juni) werden Auf- und Abfahrten in Richtung Berlin gesperrt, wie das Verkehrsministerium am Dienstag (11. Juni) mitteilte. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Für rund 250.000 Euro werden die Asphaltdecken erneuert. Autofahrer müssen auf die benachbarte Anschlussstelle Bornstedt ausweichen. Am 6. Juli soll die Sanierung abgeschlossen sein.