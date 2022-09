Hier gibt es in Sachsen-Anhalt noch günstiges Bauland für Eigenheime

Magdeburg - Mehr als 10.000 neue Jobs sollen in Magdeburg durch die geplante Ansiedelung des Chip-Riesen entstehen. Auch wenn der Baugebinn für 2023 geplant ist, dürften die Preise für Bauland für Eigenheime bereits jetzt steigen. Mit Glück lässt sich aber noch verhältnismäßig günstiges Bauland erwerben - zum Beispiel hier:

Salzlandkreis

Der Salzlandkreis grenzt direkt an die Stadt Magdeburg, viele Orte sind über die A 14 schnell zu erreichen. Tatsächlich gibt es im Salzlandkreis mehrere geplante oder bereits erschlossene Baugebiete für Eigenheime.

Auf dieser etwa 17.000 Quadratmeter großen Fläche am Ortsausgang Förderstedt Richtung Atzendorf sollen 18 bis 24 Eigenheime entstehen. Joo

In Förderstedt zum Beispiel. Hier sind 18 bis 24 Eigenheime an der Magdeburg-Leipziger Straße vor dem ehemaligen Eiscafé Dietz geplant. In Atzendorf sind sogar zwei Wohngebiete in der Planung. Einmal an der alten Eisfabrik für bis zu 13 Eigenheime und die ehemalige Schnitterkaserne für sechs Eigenheime. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Bauland für Einfamilienhäuser in Neundorf ist angedacht, einen Teil der Kleingartenanlage zu einem Wohngebiet zu entwickeln. „Am Mühlenweg“ in Borne gibt es Planungen für etwa 20 Wohngrundstücke. In Wolmirsleben sollen 12 Wohngrundstücke entstehen, Egeln plant ein Wohngebiet „Alte Schäferei“ mit 19 Wohngrundstücken. Auch auf dem Farbrikenhof in Barby plant die Gemeinde mit einem Wohngebiet.

In Förderstedt sind am ehemaligen Eiscafé Dietz 18 bis 24 Eigenheime geplant. Video: Enrico Joo

Bördekreis

Die Börde, westlich von Magdeburg, ist eine beliebte Wohngegend für Menschen, die beruflich nach Magdeburg pendeln. Über die A2 und die B71 ist der Bördekreis von der Landeshauptstadt schnell zu erreichen.

In allen vier Mitgliedsgemeinden der Gemeinde Westliche Börde, Gröningen, Kroppenstedt, Ausleben und in der Gemeinde Am Großen Bruch, stehen Baugrundstücke zur Verfügung. Die Stadt Kroppenstedt wie auch die Stadt Gröningen mit ihren Ortsteilen Krottorf, Dalldorf, Heynburg, Großalsleben und Kloster Gröningen liegen verkehrsgünstig an der B 81 oder in unmittelbarer Nähe. Kroppenstedt und Gröningen unterstützen bauwillige Familien mit einem Kinderbonus in Höhe von 3.000 Euro. In Kroppenstedt entsteht aktuell sogar ein Coworking-Space. Wer also in Kroppenstedt oder Gröningen baut, kann theoretisch auch dort arbeiten.

Lesen Sie auch: In ihrem „Markt für Wohnimmobilien“ hat die Landesbausparkasse Eigentumswohnungen, Bauland und Häuser unter die Lupe genommen. Welche Stadt ist am teuersten?

Jerichower Land

Die Fläche "Am See" in Niegripp ist drei Hektar groß, Baubeginn für Einfamilienhäuser war Anfang des Jahres, es gibt 31 parzellierte Grundstücke, 13 Häuser stehen bereits, der Bau von zehn weiteren ist in Vorbereitung. Preis: 250 Euro/Quadratmeter

Das Wohngebiet Grabower Landstraße in Burg eines privaten Investors ist in Vorbereitung, es ist fünf Hektar groß. 60 Parzellen sind möglich, aber: durch Stadt noch nicht beschlossen.

Landkreis Stendal

In den kommenden Jahren sollen am nördlichen Stadtrand von Osterburg nördlich von Stendal bis zu 40 neue Wohneinheiten entstehen. 40 Wohneinheiten sind geplant. Die Hälfte des Gebietes ist für Einfamilienhäuser mit Grundstücken bis zu 600 Quadratmetern vorgesehen, auf weiteren 30 Prozent könnten Grundstücke mit einer Fläche von 1.000 Quadratmetern eingerichtet werden. In Arneburg ist ein größeres Wohngebiet für 200 bis 250 Wohnungen in Planung.

Lesen Sie auch: Derzeit gilt Magdeburg als eine der günstigsten Großstädte Deutschlands, was das Wohnungsangebot betrifft. Doch neue Prognosen zeigen: Der Immobilienmarkt wird sich wahrscheinlich durch Intel stark ändern. Und auch die Preise könnten deutlich steigen.

Altmarkkreis Salzwedel

Klötze im Altmarkkreis Salzwedel liegt von Magdeburg gut 80 Kilometer entfernt. Nach Wolfsburg sind es aber lediglich knapp 45 Autominuten.

Im Wohngebiet An der Wasserfahrt im Gebiet „An den Mergelkuhlen“ werden am 20. September per Losverfahren acht Bauplätze durch die Stadtverwaltung vergeben. Im Ortsteil Immekath an der Salzwedeler Straße werden fünf Bauplätze vergeben. Zwei sind schon durch die Kirchgemeinde Immekath vermarkt worden, die restlichen drei Grundstücke macht die Stadtverwaltung.

In Salzwedel wird für ein innerstädtisches ehemaliges Kleingartengebiet an der Hoyersburger Straße ein B-Plan für Eigenheime erstellt - mit Platz für rund 20 Häuser.

In Estedt entsteht derzeit ein Eigenheimgebiet an der Alten Kleinbahn. Vorbereitet wird derzeit die Erschließung eines Baugebietes in Solpke an der B188.

Im beliebten Arendsee ist die Wiese an der Salzwedeler Straße wurde von der Gemeinde an eine Seehäuser Firma verkauft worden, die dort unter anderen Flächen für Eigenheime plant. Für die Vermarktung ist das Unternehmen selbst verantwortlich. Die Einheitsgemeinde hat aber noch mehr vor. Die Freifläche an der Salzwedeler Straße, rückt ebenfalls in den Fokus. Dort könnten zwei bis drei Häuser stehen. Das Gelände gehört der Einheitsgemeinde. Wenige Meter weiter, an der Lüchower Straße, ist ebenfalls noch Platz. Die Wiese zwischen der letzten Bebauungund der Kurklinik befindet sich ebenfalls im Besitz der Gemeinde. Dort könnte ebenfalls ein neues Wohngebiet entstehen, falls der Bedarf weiter stabil bleibt.

Lesen Sie auch: Der lange Weg zum Bauland in Magdeburg - warum durchschnittlich zwei Jahre von der Bauidee bis zum ersten Spatenstich ins Land gehen.

Magdeburg

Auch direkt in Magdeburg entstehen derzeit Gebiete für EIgenheime - und zwar in gleich mehreren Stadtteilen.

Auf einer rund zehn Hektar großen Fläche in Magdeburg-Hopfengarten könnte schon bald neue Eigenheime entstehen. Kraft

Auf einer knapp zehn Hektar großen Fläche am Doctor-Eisenbart-Ring in Magdeburg-Hopfengarten, die bisher landwirtschaftlich genutzt wurde, soll ein neues Wohngebiet entstehen. Ebenfalls ein neuer Bereich zum Eigenheimbau soll im Magdeburger Stadtteil Diesdorf auf dem Kümmelsberg erschlossen werden.

Auf einem circa 6,3 Hektar großen Gelände soll Baurecht für die Errichtung von bis zu 80 Einfamilien- und Doppelhäusern geschaffen werden. Konkret geht es um die aufgegebene Kleingartenanlage „Flora 1919“ an der Niendorfer Straße zwischen dem Friedhof Klein-Ottersleben, dem Niendorfer Gartenweg sowie der Klinke.

Harz

Am Kastanienwäldchen in Wernigerode entsteht ein Wohngebiet für 22 Familien. So viel müssen Käufer bezahlen.