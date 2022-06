Dürre Bäume in Sachsen-Anhalt vertrocknen weiter

Trotz des zuletzt ergiebigen Regens in weiten Landesteilen geht das Waldsterben in Sachsen-Anhalt weiter. Tief im Boden herrscht immer noch eine außergewöhnliche Dürre. In der Börde und in der Altmark sterben die alten Eichen.