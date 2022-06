Sanierung und Neubau: So viel Geld steckt der Bund in diesem Jahr in Sachsen-Anhalts Autobahnen.

Halle - Die bundeseigene Autobahn GmbH steckt in diesem Jahr mehr als 150 Millionen Euro in die Autobahnen in Sachsen-Anhalt. Allein rund 78 Millionen davon fließen in neun Großprojekte zur Erhaltung, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.