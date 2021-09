Halle (Saale)/MZ - Da staunte so mancher Besucher des Heidebads nicht schlecht, als am Montag Halles suspendierter Rathauschef im DLRG-Outfit am Badestrand auftauchte. Es war Bernd Wiegands erste Schicht nach seiner erfolgreichen Ausbildung zum Rettungsschwimmer.

Das hallesche Rathaus darf Bernd Wiegand aufgrund der Suspendierung weiterhin nicht betreten, im Heidebad ist er nun mehrere Stunden täglich als Lebensretter im Einsatz. Im TV-Halle-Interview spricht Wiegand über die neue Herausforderung und seine Pläne für eine Rückkehr ins Rathaus. Den Beitrag zeigt TV Halle im laufenden Programm.