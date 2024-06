Seit kurzer Zeit gibt es an einigen Berufsschulen in Nordfriesland kostenlose Menstruationsartikel - auch auf den Jungsklos. Die Tampons und Binden werden jedoch häufig unschön zweckentfremdet, heißt es.

Magdeburg/Nordfriesland. - Tampons und Binden sollen zukünftig an allen Berufsschulen in Nordfriesland kostenlos angeboten werden. Dies hat laut Medienberichten der Finanz- und Bauausschuss des Kreises beschlossen.

Im Ort Niebüll gebe es die entsprechenden Spender sowohl auf den Damen- als auch auf den Herrentoiletten probeweise bereits jetzt.

Tampons auf Schulklos in Sachsen-Anhalt: Test zeigt Mängel

"Es gibt intersexuelle Menschen und es gibt Transmenschen, die von außen so gelesen werden, dass sie auf ein Jungsklo gezwungen werden", so Danny Glaß, Vorsitzender des Kreisjugendbeirats Nordfriesland, in dem Medienbericht. Daher auch die Hygineartikel auf der Jungstoilette.

Ganz so ernst nehmen aber nicht alle Schüler das Thema, heißt es. "Leider werden die Sachen auf den Jungsklos oft für andere Sachen missbraucht", sagt Glaß.

In Sachsen-Anhalt sieht die Situation ähnlich aus. Ab Februar 2022 ließ die Stadt Magdeburg beispielsweise an 15 Schulen insgesamt 74 Spender mit Tampons und Binden in den Vorräumen oder direkt in den WC-Kabinen aufstellen und erfragte zugleich die Erfahrungen in den Einrichtungen. Beteiligt am Pilotprojekt waren drei Grundschulen, drei Gemeinschaftsschulen, drei Förderschulen, zwei Gymnasien, eine Gesamtschule und drei Berufsbildende Schulen.

Einige Schulen hätten das Projekt bereits nach kurzer Zeit „aufgrund von Vandalismus und Fehlnutzung“ selbstständig wieder beendet, berichtet Regina-Dolores Stieler Hinz (Grüne), Beigeordnete für Kultur, Schulen und Sport in Magdeburg.

Diese Schulen bevorzugten nun eine bereits gelebte andere Praxis. Hygieneartikel werden in Schulsekretariaten, von Schulsozialarbeitern oder anderen pädagogischen Mitarbeitern auf Nachfrage kostenlos abgegeben. Auch unter anderem im Altmarkkreis Salzwedel ist dies der Fall.