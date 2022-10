Überteuerte Energieverträge: So gehen Betrüger in Sachsen-Anhalt auf Kundenfang

Dubiose Anrufe, falsche Händler, teure Verträge: Betrüger und unseriöse Firmen nutzen die Unsicherheit der Strom- und Gaskunden in Sachsen-Anhalt aus. Vor welchen Maschen die Stadtwerke warnen und wie man sich davor schützen kann.

Halle/MZ - Die Preise für Strom und Gas gehen durch die Decke, viele Verbraucher sind verunsichert. Was ist jetzt noch ein guter Tarif? Diese Gemengelage machen sich unseriöse Firmen zunutze: Stadtwerke in Sachsen-Anhalt beobachten, dass immer mehr dubiose Anbieter versuchen, ihre Kunden in überteuerte Energieverträge zu locken. Das ergab eine MZ-Umfrage.