Bevölkerung schrumpft: Sachsen-Anhalt verlor 2021 mehr als 11.400 Einwohner

Halle (Saale)/dpa - In Sachsen-Anhalt hat sich die Einwohnerzahl 2021 um 11.431 Personen verringert. Ende Dezember hätten damit noch 2.169.253 Menschen im Land gelebt, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mit. Ursache für das Minus ist demnach, dass mehr Menschen starben als Babys geboren wurden. Dieses sogenannte Geburtendefizit lag den Angaben zufolge bei 21.265 Personen.

Mehr Menschen zogen nach Sachsen-Anhalt

Gegenteilig wirkten sich sogenannte Wanderungsgewinne aus. Demnach waren im vergangenen Jahr mehr Menschen nach Sachsen-Anhalt gezogen als von dort weggezogen. Insgesamt lag der Wanderungsgewinn bei rund 10.000 Menschen, wie das Landesamt mitteilte. 2021 seien etwa 56.000 Menschen aus dem Ausland oder anderen Bundesländern nach Sachsen-Anhalt gezogen.

Rund 46.000 verließen das Bundesland. 2020 lag der Wanderungsgewinn Sachsen-Anhalts noch bei circa 4000 Personen.