Expertentest zeigt: Grundschüler werden immer schlechter

Deutschlands Viertklässler sind seit 2016 in Deutsch und Mathe erneut zurückgefallen. Sachsen-Anhalt schneidet trotz Corona-Pandemie noch vergleichsweise gut ab.

Ein Klassenraum in der Grundschule Rottmersleben.

Magdeburg - Viertklässler in Deutschland hinken ihren Altersgenossen von 2016 in Deutsch und Mathe teils um Monate hinterher: Beim Zuhören beträgt die Lücke im Schnitt ein halbes Schuljahr, im Lesen ein drittel, in Rechtschreibung und Mathe immer noch ein viertel Schuljahr.