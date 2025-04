Magdeburg. - Ein 23-jähriger Palästinenser wird am 25. März vergangenen Jahres zusammen mit seinem 18-jährigen Freund aus Marokko beim Ladendiebstahl in einer Einkaufspassage in Halberstadt (Harz) auf frischer Tat gefasst. In einem Sportgeschäft ließ er Bekleidung im Wert von 647 Euro und in einem Elektronikmarkt Kopfhörer im Wert von 130 Euro mitgehen. Während sein Freund ein Fall für das reguläre Jugendgericht ist, strebt die Staatsanwaltschaft Halberstadt aufgrund der klaren Beweislage wegen der Videoaufzeichnung ein Schnellverfahren gegen den Älteren an. Schon am nächsten Tag verurteilt das Amtsgericht den Ladendieb zu fünf Monaten Haft, die auf zwei Jahre Bewährung ausgesetzt sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.