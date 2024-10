Bereits mehrere landesweite Kontrollaktionen und Blitzermarathons sind 2024 in Sachsen-Anhalt verstrichen. Nun stehen erneut eine Woche lang Kontrollen an.

Unter dem Motto "Focus on the Road" wird die Polizei in Sachsen-Anhalt Autofahrer im Oktober verstärkt kontrollieren.

Magdeburg/Halle (Saale). - Lkw-, Rad- und Autofahrer müssen vom 7. bis 13. Oktober besonders aufpassen. Denn unter dem Motto "Focus on the Road" wird die Polizei auch in Sachsen-Anhalt erneut Verkehrsteilnehmer im großen Stil kontrollieren.

Lesen Sie auch: Blitzermarathon - 2024 stehen wieder Kontrollen in Sachsen-Anhalt an

Was bedeutet "Focus on the Road"?

Der Kontrolltag "Focus on the Road" befasst sich besonders mit dem Thema Ablenkung im Straßenverkehr. 2023 gab es beispielsweise über 130 Verstöße in Sachsen-Anhalt, bei denen Verkehrsteilnehmer verbotswidrig elektronische Geräte wie Mobiltelefone, Tablets oder Laptops genutzt haben.

Der Fokus der Polizei liegt hierbei besonders auf Ablenkungen vom Autofahren, speziell in elektronischer Form.

Lesen Sie auch: Bürger kritisieren Blitzer-Abzocke an maroder Straße in Magdeburg

Wann beginnt "Focus on the Road"?

Die Aktionswoche "Focus on the Road" beginnt am 7. und endet am 13. Oktober 2024.

Warum gibt es "Focus on the Road"?

Um das Unfallrisiko durch Unaufmerksamkeit zu senken, werde die Landespolizei Sachsen-Anhalt 7. bis 13. Oktober 2024 verstärkt Verkehrsteilnehmer kontrollieren, teilt die Polizei mit.

"Ablenkung im Straßenverkehr ist eine unterschätzte Gefahr. Viele sind sich nicht bewusst, dass schon eine vermeintlich harmlose Handlung, wie das Wechseln eines Liedes auf dem Smartphone, schwerwiegende Unfälle verursachen kann", so Landes-Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) in einer Pressemitteilung.

Mit den Kontrollen wolle man die Gefahr der Ablenkung stärker ins Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer rücken.

Auch interessant: Ärger um Mess-Pistolen der Polizei

Blitzermarathon vom 7. bis 13. Oktober in Deutschland

Die landesweiten Kontrollmaßnahmen richten sich sowohl an Autofahrer als auch an Lkw-Fahrer und Radfahrer, heißt es. Besonders die Nutzung von Handys und anderen elektronischen Geräten während der Fahrt steht laut Innenministerium im Fokus der Polizei. Darüber hinaus werde die Polizei auf die Verwendung von Kopfhörern während der Fahrt, unsachgemäß gesicherte Ladung und die richtige Sicherung von Kindern in Fahrzeugen achten.

Eine Kontrollstelle befindet sich beispielsweise am 11. Oktober in der "Lange Straße" in Tangermünde.

Bei der gleichnamigen Kontrollaktion im vergangenen Jahr hatte die Landespolizei Sachsen‑Anhalt nach eigenen Angaben an 330 Kontrollstellen 6.898 Fahrzeuge unter die Lupe genommen. In 130 Fällen nutzten Fahrer verbotswidrig elektronische Geräte (Mobiltelefon, Tablet oder Laptop).

Zusätzlich sei 100 Mal das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes geahndet worden. In drei Fällen seien zudem Betäubungsmittel im Fahrzeug gefunden worden.