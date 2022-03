Gruß aus der Wüste Wind bringt erneut Saharastaub nach Deutschland – Blutregen möglich?

Mitte März sorgte Saharastaub in der Luft für zwei trübe Tage in Mitteldeutschland – und anschließend für jede Menge dreckige Autos. Nun ist das Wetterphänomen zurück in Deutschland. Und dieses Mal ist „Blutregen“ möglich.