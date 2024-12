Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) gibt nach langen Verzögerungen am Montag (16. Dezember) in Stendal grünes Licht für den Einsatz der ersten 125 Bodycams. Bis 2027 sollen es 800 im ganzen Land sein.

Stendal. - 125 Bodycams (Körperkameras) und dazugehörige Basisstationen werden am nächsten Montag in der Polizeiinspektion Stendal offiziell in den „Echtzeitbetrieb“ gehen. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) soll dazu an diesem Tag grünes Licht geben. Das bestätigte gestern das Innenministerium auf Nachfrage.