Umweltschützer fordern Böller-Stopp in Sachsen-Anhalt

Anders als in der Pandemie ist der Verkauf von Feuerwerk in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen möglich. Umweltverbände kritisieren dies scharf. Die Polizei warnt vor illegalen Böllern.

Feuerwerk darf in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen verkauft werden. Umweltschützer hätten es dagegen gerne gesehen, wenn die private Knallerei verboten worden wäre.

Magdeburg - Als vor drei Jahren ein Fachwerkhaus in der historischen Innenstadt während der Silvesternacht Feuer fing, war der Schock groß in Salzwedel. Ob Pyrotechnik den Brand auslöste, blieb zwar unklar, trotzdem beschloss der Stadtrat zehn Monate später ein Feuerwerksverbot in der Altstadt. Damit gehört die Stadt im Norden des Landes zu den Ausnahmen in Sachsen-Anhalt. Die meisten Gemeinden verzichten auf Böllerverbotszonen.