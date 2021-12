Wie komme ich an eine Booster-Impfung in Sachsen-Anhalt?

Vor dem Hintergrund explodierender Zahlen bei Corona-Neuinfektionen empfehlen Stiko und Politik inzwischen offiziell Auffrischimpfungen für alle ab 18 Jahren. Der Ansturm auf Booster-Impfungen in Arztpraxen ist groß. Doch wo in Sachsen-Anhalt kann man überhaupt eine (Booster-)Impfung bekommen?

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Empfehlung zu Booster- also Auffrischimpfungen ausgeweitet. „Ab sofort empfiehlt die Stiko allen Personen ab 18 Jahren die Covid-19-Auffrischimpfung“, dies teilte das Gremium mit. Doch wie kommen die Menschen zu ihrer mitunter dritten Dosis?

Die Bundesregierung schreibt auf ihrer Website zur Booster-Kampagne: "Auffrischungsimpfungen erfolgen unter anderem durch mobile Impfteams, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie durch Betriebsärztinnen und Betriebsärzte oder je nach Bundesland auch in Impfzentren. Die Organisation und Durchführung der Auffrischungsimpfung liegt dabei in der Zuständigkeit der Bundesländer."

Corona-Schutzimpfungen erfolgen in Sachsen-Anhalt vorrangig über die niedergelassenen Ärzte. In den Landkreisen und kreisfreien Städten sind aber weiterhin mobile Impfteams im Einsatz. Ebenfalls sollen künftig auch Zahnärzte, Apotheker und Pflegefachkräfte Impfungen gegen das Virus vornehmen dürfen, heißt es in der Pressekonferenz von Bund und Ländern, die am Donnerstag stattgefunden hat. Der Bund werde den Kreis der dazu berechtigten Personen deutlich ausweiten. Dazu soll es später auch eine gesetzliche Regelung geben.

Eine Übersicht von Sonderimpfaktionen, Impfstellen und Terminen aus den Landkreisen und kreisfreien Städten finden Sie hier: www.sachsen-anhalt.de

Eine Liste der Impfpraxen gibt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt.