Wer in Halle lebt und hier gemeldet ist, hat in diesen Tagen garantiert Post: Die Stadt verschickt derzeit Briefe, um die genaue Bevölkerungszahl zu ermitteln. Um die gibt es Streit – und es geht um viel Geld.

Diese Briefe erhalten derzeit alle in Halle gemeldeten Menschen. Die Stadt will damit überprüfen, wie viele Einwohner die Stadt tatsächlich hat.

Halle (Saale)/DUR. – Alle Hallenser erhalten in diesen Tagen Post von der Stadt. Die Briefe beinhalten lediglich ein kurzes Schreiben. Die Kernbotschaft: „Sie müssen nichts tun“. Für die Stadt ist die Aktion "Halle zählt selbst" jedoch extrem wichtig.

Grund sind Streitereien mit dem Land Sachsen-Anhalt. Das hat bei der Volkszählung „Zensus 2022“ nur 226.586 Menschen ermittelt, die in Halle leben. Die Stadt selbst hat jedoch 17.513 Hallenser mehr in ihrer Statistik und pocht darauf, dass die eigenen Daten stimmen.

Wie viele Einwohner hat Halle wirklich? Es geht um viel Geld

Dabei geht es um viel Geld. Da Zuschüsse vom Land teilweise nach Einwohnerzahl ausgeschüttet werden, könnte Halle pro Jahr 15 Millionen Euro einbüßen.

Daher wurden nun alle Menschen angeschrieben, die laut Einwohnermeldeamt in Halle leben. Die Idee dahinter: Wer wirklich wegezogen ist, ohne sich abzumelden, hat hier auch keinen Briefkasten mehr, der Brief geht unzustellbar zurück an die Stadtverwaltung.