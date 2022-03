Brückenneubau bei Halle: Umfangreiche Sperrungen auf der A14

Halle - Durch die Bauarbeiten an einer Brücke über die A14 bei Halle kommt es ab Mitte März zu zahlreichen Sperrungen der Autobahn. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird durch die Bauvorbereitung bereits ab dem 14. März jeweils die linke Fahrspur zwischen Halle/Peißen und Halle-Tornau gesperrt sein. Vom 18. bis zum 20. März wird die Autobahn aufgrund von Abbrucharbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. In Richtung Magdeburg und Dresden wird es jeweils eine Umleitung zwischen Halle/Peißen und Halle-Trotha geben. Während der weiteren Bauarbeiten wird der Verkehr in beiden Richtungen über die Standstreifen an der Baustelle vorbeigeleitet. Im Dezember werden die Bauarbeiten voraussichtlich abgeschlossen. Die Erneuerung der Brücke soll insgesamt 4,5 Millionen Euro kosten.