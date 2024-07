UggVa2dNUcdiAf2Rn2a8qghphg8

Wie die Polizei erst am Freitag auf Anfrage der Volksstimme bestätigte, ereignete sich die Attacke bereits am 30. Juni.

Gegen 3.45 Uhr sei es „im Eingangsbereich der Tanzlokalität zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen“, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Magdeburg mit. Dabei flogen auch Stehtische und Stühle.

Tschetschene polizeibekannt

Bei den Beteiligten handelte es sich den Angaben zufolge um sechs Sicherheitsmitarbeiter und um eine Gruppe aus „zirka zehn bis 15 männlichen Personen“. Die Angreifer hätten „in Teilen einen augenscheinlichen Migrationshintergrund“ aufgewiesen.

Hintergrund soll sein, dass die Türsteher den Tschetschenen nicht in den Club lassen wollten. Der hat dann offenkundig seine Schlägertruppe zusammengetrommelt.

Die Polizei habe unmittelbar nach Bekanntwerden der Massenschlägerei die Ermittlungen eingeleitet und in Nähe des Tatorts zwei Tatverdächtige angetroffen. Bei ihnen handelte es sich laut Polizei um einen 30-jährigen Tschetschenen und um einen 22-jährigen Syrer. Der Tschetschene sei für Gewaltdelikte bereits einschlägig polizeibekannt.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurden bei der Auseinandersetzung drei Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt. Zwei von ihnen wurden im Krankenhaus ambulant behandelt. Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffs und zu den weiteren, bislang unbekannten Tatverdächtigen dauerten an, erklärte der Polizeisprecher.

Der Geschäftsführer der Bar wollte sich am Freitag auf Volksstimme-Nachfrage nicht zu dem Vorfall äußern.

Tschetschenen sind schon vor einigen Jahren auffällig geworden. Nach Erkenntnissen der Ermittler vernetzten sich im jahr 2020 Tschetschenen aus Berlin mit einem Magdeburger Clan. Sie überfielen Spätkauf in Neukölln. Ein Teil der Schläger war aus Magdeburg angereist.

Damals ging man davon aus, dass die tschetschenischen Tätergruppen den arabischen Clans in Berlin vor allem den Drogenmarkt und die Hoheit in der Türsteher-Szene streitig machen wollten.

Laut Bundeskriminalamt sind Tschetschenen besonders in Sicherheits- und Wachschutzfirmen vertreten.

In Magdeburg hatten im Sommer 2019 drei Brüder aus Tschetschenien und ein junger Mann aus Inguschetien zwei Mal eine Shisha-Bar überfallen. Dabei griffen sie den Bar-Besitzer und mehrere Gäste an. Bei ihren Taten waren sie laut Staatsanwaltschaft mit einer Pistole, Macheten, Messer und Baseballschläger bewaffnet. Die Männer wurden wegen gefährlicher Körperverletzung zu Bewährungsstrafen von bis zu zwei Jahren verurteilt.

Hotelmitarbeiter bedroht

Erst auf eine Volksstimme-Anfrage räumte die Polizei jetzt zudem ein, dass bereits am 9. Juni ein Mann mehrere Mitarbeiter eines großen Hotels in der Magdeburger Innenstadt mit einem Messer in der Hand bedroht hatte. Die Polizei habe den 26-jährigen Rumänen am Hoteleingang angetroffen, ihm Handschellen angelegt und das Messer sichergestellt.

Der Beschuldigte habe sich psychisch auffällig verhalten, eine „Fremdgefährdung“ sei anzunehmen gewesen. Darum wurde er in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen. Es wird nun wegen Bedrohung ermittelt.