Bei der vorgezogenen Bundestagswahl läuft manches anders als bisher. Was man zur Abstimmung in Sachsen-Anhalt wissen muss.

Magdeburg/Berlin.- Am 23. Februar 2025 wird ein neuer Bundestag gewählt. Bei ihrer Zweitstimme können sich die Sachsen-Anhalter zwischen zwölf Parteien entscheiden. Was man noch zur Bundestagswahl wissen sollte:

Wer darf bei der Bundestagswahl 2025 seine Stimme abgeben?

Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle Deutschen, die 18 Jahre und älter sind. In Sachsen-Anhalt trifft das auf 1,7 Millionen Menschen zu. Vor allem Rentner dürften mit Blick auf den Wahlausgang eine bedeutende Rolle spielen. Etwa jeder dritte Wähler in Sachsen-Anhalt ist älter als 65 Jahre. Die Gruppe der Erstwähler ist viel kleiner, laut des Statistischen Landesamts sind es mehrere Zehntausend.

Wie kann bei der Bundestagswahl 2025 abgestimmt werden?

Am einfachsten geht dies am 23. Februar von 8 Uhr bis 18 Uhr im Wahllokal. Die Wahlbenachrichtigungen mit allen Informationen zur Abstimmung werden von den Gemeinden verschickt. Wer am Wahlsonntag keine Zeit hat, kann auch per Brief wählen.

Das ist zum einen über den Postweg möglich. Holen Wahlberechtigte persönlich die Briefwahlunterlagen ab, können sie ihre Stimme auch an Ort und Stelle in der Gemeindebehörde zu den entsprechenden Öffnungszeiten abgeben.

Was gilt es, bei der Briefwahl 2025 zu beachten?

Da die Bundestagswahl vorgezogen wurde, bleiben für die Briefwahl nicht wie sonst zwischen vier und fünf Wochen, sondern deutlich weniger Zeit. Verschickt werden Briefwahlunterlagen voraussichtlich ab Anfang Februar. Landeswahlleiterin Christa Dieckmann rät angesichts der knappen Zeit für die Briefwahl dazu, die Unterlagen nicht lange zu Hause liegenzulassen.

"Wer bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar nicht an die Urne geht, muss die Briefwahlunterlagen rechtzeitig beantragen, ausfüllen und schnellstmöglich zurücksenden", sagt Dieckmann.

Wie stelle ich sicher, dass meine Briefwahlstimme 2025 auch gezählt wird?

Nur Wahlbriefe, die bis spätestens 18 Uhr am 23. Februar beim Wahlamt der Gemeinde eingehen, werden auch gezählt. Jede Wählerin und jeder Wähler ist dafür selbst verantwortlich. Die Briefwähler würden das Risiko tragen, dass der Wahlbrief rechtzeitig eingehe, heißt es von der Landeswahlleiterin.

Die Deutsche Post verweist darauf, dass Wahlbriefe, die bis spätestens Donnerstag, 20. Februar vor der letzten Leerung des Briefkastens eingeworfen beziehungsweise in einer Postfiliale abgegeben werden, noch rechtzeitig die Wahlämter erreichen. Alternativ kann man sich trotz beantragter Briefwahl auch noch dazu entscheiden, am Wahltag im Wahllokal zu wählen.

Dafür muss man den Wahlschein, der den Briefwahlunterlagen beiliegt und einen Lichtbildausweis in das Wahllokal mitbringen.

Wer tritt bei der Bundestagswahl 2025 in Sachsen-Anhalt an?

Mit der Erststimme kann man für einen Kandidaten stimmen. Bei der Zweitstimme können sich die Sachsen-Anhalter zwischen zwölf Parteien entscheiden. Der Landeswahlausschuss hat zwölf Landeslisten zugelassen. Die Reihenfolge auf dem Wahlzettel richtet sich nach dem Zweitstimmenergebnis der Parteien in Sachsen-Anhalt bei der vergangenen Bundestagswahl 2021.

Neue Parteien werden am unteren Ende zu finden sein. In dieser Reihenfolge stehen die Parteien auf dem Wahlzettel: SPD, CDU, AfD, Linke, FDP, Grüne, Freie Wähler, Die Partei, Volt, MLPD, Bündnis Deutschland, BSW.

Wie sind die Kommunen in Sachsen-Anhalt auf die vorgezogene Bundestagswahl 2025 vorbereitet?

Aus Sicht der Landeswahlleiterin gut. Die Kommunen und Wahlbehörden seien erfahren und trotz der Herausforderungen, die eine vorgezogene Neuwahl mit sich bringe, gut aufgestellt und vorbereitet, heißt es.

Was ist sonst noch anders im Vergleich zur vorigen Bundestagswahl?

Zur Bundestagswahl 2025 ist Sachsen-Anhalt – im Gegensatz zu 2021 - nur noch in acht statt zuvor in neun Wahlkreise aufgeteilt. Wegen der schrumpfenden Bevölkerung in Sachsen-Anhalt hat das Bundesland einen Wahlkreis an Bayern verloren. Den bisherigen Wahlkreis Anhalt, der unter anderem Bitterfeld-Wolfen und Köthen umfasste, gibt es so nicht mehr.

Die betroffenen Wähler wurden auf die benachbarten Wahlkreise verteilt. Außerdem gilt ein reformiertes Wahlrecht. Mit diesem wird der nächste Bundestag auf 630 Abgeordnete begrenzt. Zugleich fallen die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate weg. Das bedeutet: Für die Zahl der Sitze im Parlament ist allein das Zweitstimmenergebnis einer Partei entscheidend. Auch dann, wenn eine Partei mehr Direktmandate geholt hat.

In dem Fall gehen die Wahlkreisgewinner mit den schlechtesten Erststimmenergebnissen leer aus. "Inwieweit sich das neue Wahlrecht konkret auf Sachsen-Anhalt auswirken wird, lässt sich nicht vorhersagen", teilt die Landeswahlleiterin mit.

Wann stehen die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 fest?

Vorläufige Ergebnisse wird es noch am Wahlabend geben. Aufgrund des geänderten Wahlrechts dürfte es diesmal aber länger dauern als bisher, bis sicher feststeht, welche Kandidaten in den Bundestag einziehen. Die Stimmen aus allen Bundesländern müssen zunächst an die Bundeswahlleiterin übermittelt werden.