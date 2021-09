Bundestagswahl: Weniger Sachsen-Anhalter in Wahllokalen

Ein Wähler wirft in einem Wahllokal in Halle/Saale seinen Stimmzettel in die Wahlurne.

Magdeburg - Ob Briefwahl oder Stimmabgabe im Wahllokal: Die Sachsen-Anhalter haben am Sonntag über die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages abgestimmt. Um 16.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 46 Prozent, wie Landeswahlleiterin Christa Dieckmann in Magdeburg mitteilte. Der Zwischenstand wurde auf Grundlage der Wahlbeteiligung in ausgewählten Wahllokalen ermittelt. Briefwähler waren nicht enthalten. Zur Bundestagswahl 2017 seien es zu diesem Zeitpunkt 56,2 Prozent gewesen, allerdings war der Briefwahlanteil niedriger.

Dieckmann rechnete mit einem deutlich gewachsenen Anteil. „Ich glaube, eine Verdopplung ist zu erwarten, vielleicht noch mehr“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Vor vier Jahren hatte der Briefwahlanteil in Sachsen-Anhalt bei 17,9 Prozent gelegen.

Wie hoch die Wahlbeteiligung genau ausfällt, wird sich erst im Laufe des Wahlabends herausstellen. Die Zahlen bauen sich wie das Wahlergebnis entsprechend der Auszählungen auf. Die Wahlbeteiligung wird mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis bekannt gegeben.

Pünktlich um 8.00 Uhr hatten am Sonntagmorgen die Wahllokale geöffnet. „Im Verlauf des Vormittags war eine reibungslose Abwicklung des Wahlgeschäftes zu verzeichnen“, hieß es gegen Mittag.

In Sachsen-Anhalt sind knapp 1,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die Wahlbeteiligung bei 68,1 Prozent gelegen.

Insgesamt bewarben sich 181 Menschen im Land um ein Bundestagsmandat. Aktuell sind aus Sachsen-Anhalt 5 Frauen und 18 Männer in den Bundestag entsandt. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die CDU alle neun Wahlkreise in Sachsen-Anhalt gehalten.

Trotz schlechter bundesweiter Umfragewerte hatte Parteichef Sven Schulze das Ziel ausgegeben, alle Direktmandate im Land zu verteidigen. Es wäre das dritte Mal in Folge, dass die CDU die meisten Erststimmen in allen Wahlkreisen Sachsen-Anhalts bekommt. Spitzenkandidatin der Konservativen in Sachsen-Anhalt auf der Landesliste ist die langjährige Bundestagsabgeordnete Heike Brehmer, die erneut im Wahlkreis Harz antritt.