Große Logistik-Übung: Bundeswehr auf Straßen in Sachsen-Anhalt und Mitteldeutschland unterwegs

Erfurt/Magdeburg/dpa - Auf den Bundesstraßen und Autobahnen Mitteldeutschlands ist ab Montag ein Militärkonvoi im Rahmen einer Logistikübung unterwegs. Rund 1200 Bundeswehrfahrzeuge bewegen sich von Kasernen in Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt zu Übungsplätzen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, wie das Logistikkommando der Bundeswehr in Erfurt mitteilte. Rückfahrten sind für den 21. bis 29. November geplant.

An der Logistikübung mit dem Namen "Blue Lightning" sollen rund 2800 Soldatinnen und Soldaten teilnehmen. Dabei sollen "logistische Verfahren im unerschlossenen Gelände" geübt werden.

Den Angaben nach sind die Militärfahrzeuge vor allem auf Bundesstraßen und Autobahnen unterwegs. "Im gesamten Übungszeitraum kann es immer wieder zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen", hieß es in einer Mitteilung.

Die Bundeswehr mahnte zur Aufmerksamkeit im Verkehr und bat darum, möglichst große Abstände zu den Fahrzeuggruppen einzuhalten.

Zudem sollte aus Sicherheitsgründen nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge gefahren werden, hieß es. Die Logistiktruppen sollen unter anderem Versorgungsbasen für Material, Kraftstoff und Munition errichten.