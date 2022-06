Bußgeld fällig: Sonnenuhr in Zeitzer Innenstadt gilt als Ordnungswidrigkeit

Zeitz - Am Roßmarkt 19 in Zeitz schmückt seit ein paar Wochen eine Sonnenuhr die Fassade. Passanten bleiben stehen, alle freuen sich über den neuen Hingucker für die Innenstadt. Nein, nicht alle. Hauseigentümer Andreas Otto flatterte eine Bußgeldandrohung ins Haus. „Durch die Mitarbeiter der Unteren Denkmalbehörde wurde am 19.11.2021 festgestellt, dass an der Schaufassade des Objektes eine Sonnenuhr angebracht wurde. Eine Genehmigung wurde seitens der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Zeitz nicht erteilt“, heißt es in einem Schreiben der Behörde.