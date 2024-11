Preissteigerungen Preisschock: Macht Butter Weihnachten in Sachsen-Anhalt teurer?

Rekordpreise bei Butter treffen Bäcker in Sachsen-Anhalt hart: Die Teuerung könnte die Preise für Weihnachtsgebäck in die Höhe treiben. Was sind die Gründe und was bedeutet das für die Kunden?