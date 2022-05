Cold Case: 1998 starb der Manager der „Kastelruther Spatzen“ in Magdeburg - bis heute ist der Fall ungeklärt

Magdeburg - Am 6. März transportiert Berufskraftfahrer Peter M. mit seinem Zwanzigtonner altes Brot. Seit Stunden regnet es, und es wird bereits dunkel. Der junge Mann will zur Lagerhalle auf dem Gelände des ehemaligen VEB Entstaubungstechnik an der Magdeburger Steinkopfinsel direkt an der Elbe.