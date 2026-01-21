Im vergangenen Jahr zog sich Condor vom Flughafen Leipzig/Halle zurück. Am Dienstag kreiste jedoch eine Maschine der Fluggesellschaft um den Flughafen, landete und startete mehrfach. Steht Condor vor einer Rückkehr an den Flughafen?

So ein Airbus A320 von Condor landete und startete am Dienstag mehrfach am Flughafen Leipzig/Halle.

Leipzig/Halle (Saale)/DUR. – Ungläubige Blicke richteten sich am Dienstag in Schkeuditz gen Himmel. Ein Airbus A320 von Condor zog nördlich der Großen Kreisstadt seine Kreise, setzte mehrfach auf der nördlichen Start- und Landebahn des Flughafens Leipzig/Halle auf – nur um kurz darauf wieder abzuheben.

Lesen Sie auch: Airlines ziehen ab: Warum die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden nicht aus der Krise kommen

Doch warum flog die Condor eigentlich das ungewöhnliche Manöver? Schließlich hatte die Fluggesellschaft zum Beginn des Winterflugplans 2025/26 alle in Leipzig/Halle stationierten Flugzeuge abgezogen. Stattdessen ging die Schwesterairline Marabu an den Start.

Auch interessant: Flughafen Leipzig/Halle: Zu diesen sonnigen Zielen gehts noch per Direktverbindung

Darum war der Airbus A320 von Condor am Flughafen Leipzig/Halle

Gegenüber Tag24 erklärte Johanna Tillmann von der Condor Flugdienst GmbH am Dienstag, dass es sich nicht um einen Linien- oder Ferienflug handelte. "Condor hat heute im Rahmen eines planmäßigen Pilotentrainings mehrere Starts und Landungen mit einem Airbus A320 am Flughafen Leipzig/Halle (LEJ) absolviert", so Tillmann.

Lesen Sie auch: Schluss nach nur einem Jahr! Diese Airline streicht Flüge vom Flughafen Leipzig/Halle

Ziel der Übungsflüge seien die Gewährleistung höchster Betriebssicherheit sowie die fortlaufende Qualifikation der Crews gewesen. Eine dauerhafte Rückkehr an den Flughafen Leipzig/Halle schloss Tillmann derweil aus.

Mehr zum Thema: Billigflieger Ryanair streicht Flughafen Leipzig/Halle – Kein Ersatz in Sicht

Rückkehr von Condor an den Flughafen Leipzig/Halle vorerst ausgeschlossen

Weiter hieß es, dass alle über die Condor-Webseite buchbaren Flüge ab Leipzig/Halle in Kooperation mit Marabu durchgeführt werden. Die Schwesterairline ist sowohl im laufenden Winter als auch im kommenden Sommer von Leipzig aus aktiv.

Lesen Sie auch: Die nächste Rettungsaktion ist nötig – Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden brauchen Millionensummen zum Überleben

Marabu hat sich inzwischen am Standort Leipzig/Halle etabliert und bedient größtenteils jene Routen, die zuvor von Condor angeboten wurden. Eine baldige Rückkehr der Traditionsairline selbst bleibt damit vorerst Wunschdenken.