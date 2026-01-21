Mehrfache Starts und Landungen Condor-Flugzeug am Flughafen Leipzig/Halle gesichtet: Kehrt die Airline zurück?
Im vergangenen Jahr zog sich Condor vom Flughafen Leipzig/Halle zurück. Am Dienstag kreiste jedoch eine Maschine der Fluggesellschaft um den Flughafen, landete und startete mehrfach. Steht Condor vor einer Rückkehr an den Flughafen?
Leipzig/Halle (Saale)/DUR. – Ungläubige Blicke richteten sich am Dienstag in Schkeuditz gen Himmel. Ein Airbus A320 von Condor zog nördlich der Großen Kreisstadt seine Kreise, setzte mehrfach auf der nördlichen Start- und Landebahn des Flughafens Leipzig/Halle auf – nur um kurz darauf wieder abzuheben.
Doch warum flog die Condor eigentlich das ungewöhnliche Manöver? Schließlich hatte die Fluggesellschaft zum Beginn des Winterflugplans 2025/26 alle in Leipzig/Halle stationierten Flugzeuge abgezogen. Stattdessen ging die Schwesterairline Marabu an den Start.
Darum war der Airbus A320 von Condor am Flughafen Leipzig/Halle
Gegenüber Tag24 erklärte Johanna Tillmann von der Condor Flugdienst GmbH am Dienstag, dass es sich nicht um einen Linien- oder Ferienflug handelte. "Condor hat heute im Rahmen eines planmäßigen Pilotentrainings mehrere Starts und Landungen mit einem Airbus A320 am Flughafen Leipzig/Halle (LEJ) absolviert", so Tillmann.
Ziel der Übungsflüge seien die Gewährleistung höchster Betriebssicherheit sowie die fortlaufende Qualifikation der Crews gewesen. Eine dauerhafte Rückkehr an den Flughafen Leipzig/Halle schloss Tillmann derweil aus.
Rückkehr von Condor an den Flughafen Leipzig/Halle vorerst ausgeschlossen
Weiter hieß es, dass alle über die Condor-Webseite buchbaren Flüge ab Leipzig/Halle in Kooperation mit Marabu durchgeführt werden. Die Schwesterairline ist sowohl im laufenden Winter als auch im kommenden Sommer von Leipzig aus aktiv.
Marabu hat sich inzwischen am Standort Leipzig/Halle etabliert und bedient größtenteils jene Routen, die zuvor von Condor angeboten wurden. Eine baldige Rückkehr der Traditionsairline selbst bleibt damit vorerst Wunschdenken.