Corona-Infektionsrate in Sachsen-Anhalt nimmt deutlich zu

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt nimmt weiter zu. Höchstwerte werden in der Stadt Halle im Bördekreis sowie im Landkreis Jerichower Land erreicht.

Magdeburg/dpa - Das Corona-Infektionsgeschehen in Sachsen-Anhalt nimmt weiter deutlich zu. Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) landesweit 835,0 wöchentliche Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Am Montag hatte der Wert bei 805,0 gelegen. Deutschlandweit kletterte die Inzidenz auf den neuen Höchstwert von 1206,2 - nach 1176,8 am Vortag.

Die höchste Inzidenz meldete am Dienstag die Stadt Halle mit 1203,6. Auch der Bördekreis (1181,9) sowie der Landkreis Jerichower Land (1083,9) weisen eine Inzidenz über 1000 aus. Den niedrigsten Wert verzeichnete der Kreis Mansfeld-Südharz mit 432,3.

Die Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 2232 Corona-Neuinfektionen. Vier weitere Todesfälle wurden registriert. Seit Beginn der Pandemie sind 4597 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.