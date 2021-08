Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt geht weiter nach oben

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Krise weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 7,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Freitag hatte der Wert noch bei 7,0 gelegen. Nur die Nachbarn Sachsen (6,7) und Thüringen (7,0) lagen aktuell unter dem Wert Sachsen-Anhalts. Bundesweit stieg der Wert gegenüber dem Vortag von 19,4 auf 21,2 und lag damit deutlich über dem in Sachsen-Anhalt.

Innerhalb eines Tages wurden dem RKI für Sachsen-Anhalt 39 neue Fälle gemeldet. Bemerkenswert: Das RKI registrierte 14 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Ob darunter Nachmeldungen waren, blieb zunächst unklar.

Der höchste Wert im Land wurde mit 34,9 nach wie vor im Altmarkkreis Salzwedel registriert. Dort gelten seit Mittwoch wieder schärfere Corona-Regelungen, nachdem die Inzidenz drei Tage über dem Grenzwert von 35 gelegen hatte. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld meldete nach Angaben des RKI in den vergangenen sieben Tagen keine neuen Fälle.