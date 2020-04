Mit drastischen Maßnahmen hat die Kleinstadt Jessen einen Ausbruch des neuartigen Virus aufgehalten. Straßenarbeiter beseitigen nun die s...

Jessen (dpa) l Die Bewohner der Jessener Stadtteile Jessen und Schweinitz dürfen sich wieder genau so in der Öffentlichkeit bewegen wie alle anderen Sachsen-Anhalter. Die wegen eines Corona-Ausbruchs über die beiden Ortsteile im Landkreis Wittenberg verhängte Quarantäne lief am Montagabend um 20 Uhr aus. Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) verließen daraufhin die Kontrollstationen an den Ein- und Ausfahrtsstraßen, kurz darauf rollte der Verkehr wieder. Eine Straßenbaufirma machte sich daran, die acht Kontrollstationen nacheinander abzubauen. Bis zum Mittag sollten alle Ein- und Ausfahrten wieder frei sein.

Die unerwartete Lockerung begründete Landrat Jürgen Dannenberg mit stagnierenden Fallzahlen. "Die mit der infektionsschutzrechtlichen Allgemeinverfügung angeordneten Maßnahmen für die Ortsteile Jessen und Schweinitz haben Wirkung gezeigt", schrieb Dannenberg am Montag in die Allgemeinverfügung zur Aufhebung der Maßnahmen. Jessens Bürgermeister Michael Jahn dankte auf der Stadt-Website ausdrücklich den Bewohnern für ihre Geduld.

Damit gingen zwölf Tage der Abriegelung beider Ortsteile zu Ende. Am vorvergangenen Mittwoch war zunächst ein Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in der Kleinstadt nahe Brandenburg bekannt geworden. Fünf Pfleger und elf Bewohner waren positiv auf das neuartige Virus getestet worden. Am gleichen Abend hatte sich ein noch größeres Ausmaß des Ausbruchs offenbart: Bei 41 Menschen in Schweinitz und Jessen wurde das Virus ebenfalls nachgewiesen.

Dannenberg zog daraufhin die Notbremse: Der Linken-Politiker stellte die beiden Ortsteile, in denen etwa 8000 der rund 14.000 Jessener wohnen, unter Quarantäne. Nur wer eine Ausnahmegenehmigung hatte oder in seine Wohnung zurückkehren wollte, durfte nun noch in die beiden Ortsteile oder heraus. Damit erließ Dannenberg eine der drastischsten Restriktionen, die es in Deutschland in der bisherigen Corona-Krise gab. Nicht einmal das besonders stark betroffene Heinsberg in Nordrhein-Westfalen hatte so strikte Einschränkungen verhängt.

Ordnungsamt und Polizei hatten die Einhaltung der Maßnahmen kontrolliert, Kräfte von Feuerwehr und THW die Kontrollpunkte an den Straßen bemannt. Unterstützt wurden sie dabei auch vom Roten Kreuz, das die Helfer noch eine Stunde vor Ablauf der Sperre ein letztes Mal mit warmem Essen versorgte: Kartoffelsuppe mit Würstchen.