Sachsen-Anhalt lockert die Ausgangsbeschränkungen. Ab Montag treten die ersten Regelungen in Kraft.

Magdeburg (mit dpa) l Sachsen-Anhalt lockert die Kontaktbeschränkungen im Land. Statt nur zu zweit darf man sich künftig mit bis zu fünf Personen treffen. Das beschloss die Landesregierung am Sonnabend in Magdeburg. Gastronomische Betriebe sollen zudem ab dem 22. Mai wieder öffnen dürfen.

Trainings im Freien sollen wieder erlaubt sein, wenn dabei das Abstandsgebot eingehalten werden kann und Einheiten maximal in Gruppen bis zu fünf Personen stattfinden. Ab dem 11. Mai soll in Alten- und Pflegeheimen eine Stunde Besuch pro Tag von einer Person erlaubt sein. Spielplätze dürfen ab dem 8. Mai wieder benutzt werden.

In Sachsen-Anhalt dürfen von Montag an auch große Geschäfte, über 800 Quadratmeter Ladenfläche, unter Auflagen wieder öffnen. Das hat die schwarz-rot-grüne Landesregierung am Samstag beschlossen, wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. Öffnen dürfen auch wie geplant Friseure, Massage- und Fußpflegepraxen, Nagel- und Kosmetikstudios sowie Fahrschulen.