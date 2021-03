In Sachsen-Anhalt sind ab nächstem Montag (8. März) vorsichtige Lockerungen der Corona-Regeln möglich.

Magdeburg l Körpernahe Dienstleistungen, also etwa Kosmetiksalons, Nagelstudios oder Tattoo-Läden, dürfen wieder öffnen. Zudem können ab nächstem Montag Einzelhändler branchenunabhängig nach vorheriger Terminvereinbarung für kleinere Gruppen ihre Läden öffnen. „Das ist ein großer Erfolg“, sagte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) gestern.



Voraussetzung ist ein Inzidenzwert zwischen 50 und 100. Dieser Wert sagt aus, wie viele Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche registriert werden.



Zwei Wochen später , also ab 22. März, kann die Außengastronomie öffnen. Erforderlich sind eine Terminbuchung sowie ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest. Diese Tests entfallen, wenn die Inzidenz unter einem 50er-Wert liegt.



Ab dem 8. März können in Sachsen-Anhalt neben Museen, Galerien und Gedenkstätten auch Bibliotheken und Archive nach vorheriger Terminbuchung und Besucherregistrierung öffnen. „Das ist nach der langen Zeit der Schließungen ein erster ermutigender Silberstreifen am Horizont“, sagte Kulturminister Rainer Robra (CDU).



Ab dem 22. März ist es darüber hinaus wieder möglich, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos mit einem tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest zu besuchen. Voraussetzung ist in beiden Fällen eine Inzidenz von unter 100. In Sachsen-Anhalt lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Gesundheitsministerium gestern bei einem Wert von 92,8.



Zudem sollen ab Montag wieder private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit Mitgliedern eines weiteren Haushalts möglich sein sollen – beschränkt auf fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt.



Derzeit sind solche Treffen nur im Kreis des eigenen Hausstands mit einer weiteren Person erlaubt.



Friseure, Buchhandlungen, Blumenläden oder Garten- und Baumärkte sind in Sachsen-Anhalt bereits seit dem 1. März geöffnet.



Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) stellte in Aussicht, dass die Sachsen-Anhalter bei einer guten Entwicklung der Corona-Zahlen zu Ostern in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen im eigenen Land Urlaub machen könnten.



Erste Schule wechselt in täglichen Präsenzunterricht

Wie geht es in den Schulen weiter?



In Mansfeld-Südharz gibt es laut Bildungsministerium ab dem 8. März wieder täglichen Präsenzunterricht für alle. Damit wechselt der erste Kreis im Land wegen eines niedrigen Infektionsgeschehens (knapp 46) wieder in den uneingeschränkten Regelbetrieb mit vollen Klassenstärken. In fast allen anderen Landkreisen bleibt der Betrieb eingeschränkt. An den Grundschulen lernen die Kinder jeden Tag in festen Klassen mit fest zugeteilten Lehrern im gleichen Raum. Ältere Jahrgänge werden aufgeteilt und lernen abwechselnd in der Schule und mit Aufgaben zu Hause.



Im Burgenlandkreis hingegen gilt eine weitere Woche Notbetrieb. Der seit Wochen besonders betroffene Kreis (aktuelle Inzidenz: 181,7) soll mehrere Modellversuche umsetzen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. So ist geplant, dass Schüler künftig regelmäßig Corona-Selbsttests bekommen, um die Praxis modellhaft zu erproben. Am 15. März soll auch dort der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden.



Aus der Wirtschaft kam Kritik. „Es ist der Bundes- und Landesregierung trotz aller Hilfsmaßnahmen nur bedingt gelungen, einen verbindlichen und einheitlichen Umgang mit den Herausforderungen dieser Pandemie zu finden“, sagte der Präsident der IHK Magdeburg, Klaus Olbricht. „Weder bei der schnellen Auszahlung der Hilfen noch beim Ausbau der Digitalisierung in Verwaltung und Schulen – und auch nicht in der Risikobewertung, wie ein Wirtschaften und Leben mit dem Virus möglich ist.“ IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang März betonte: „Die Hotellerie, Gastronomie, Veranstalter und Reiseanbieter sind vergessene Branchen ohne klare Öffnungsperspektive. Das heizt die Stimmung enorm auf.“



Die Handwerkskammer Magdeburg erklärte, das wirtschaftliche Leben müsse schnellstens wieder ermöglicht werden. Die aktuellen Beschlüsse würden dem nicht gerecht. Es sei ein Öffnungs-Fahrplan mit angezogener Handbremse präsentiert worden.