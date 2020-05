In Sachsen-Anhalt wurden weitere Lockerungen beschlossen: So sind ab Ende Mai beispielsweise wieder private Partys eingeschränkt möglich.

Magdeburg (dpa) l Die Sachsen-Anhalter können sich aufgrund der geringen Corona-Fallzahlen auf weitere Lockerungen einstellen. So lässt das Land von 28. Mai an wieder Touristen aus ganz Deutschland für Ausflüge und Urlaube zu, wie die schwarz-rot-grüne Landesregierung am Dienstag entschieden hat. Damit kommt die Lockerung noch pünktlich vor dem Pfingstwochenende. Familienfeiern wie Hochzeiten und Geburtstage, aber auch Beerdigungen sollen künftig wieder mit deutlich mehr Gästen möglich sein. Zuletzt waren sie wegen der Corona-Pandemie auf den engsten Familienkreis beschränkt oder gar nicht zugelassen.

Die Landesregierung plant eine ganze Reihe von Lockerungen für Beanchen, Kultur und Freizeit. "Die beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zeigen Wirkung", sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) laut Mitteilung. Das belegten die zurückgehenden Infektionszahlen im Land. Das erlaube weitere Erleichterungen. Zuvor hatte es immer mehr Stimmen gegeben, die angesichts der geringen Corona-Infektionszahlen schnelle Lockerungen forderten.

Vom 28. Mai an dürfen Sachsen-Anhalter zu privaten Feiern bis zu 20 Teilnehmer einladen. Bei Hochzeiten und Beisetzungen sowie Fachtagungen und Delegiertenversammlungen sind bis zu 100 Menschen erlaubt. Vom 1. Juli an liegt diese Begrenzung bei 250 Teilnehmern.

Ab Ende Mai (28.) dürfen auch Schwimmbäder, Fitnessstudios, Kinos, Theater, Freizeitparks und Volkshochschulen wieder öffnen.

Auch Kneipen und Bars dürfen dann unter den geltenden Hygienemaßnahmen wieder öffnen. Bisher sind nur Speisegaststätten geöffnet, wenn sie von ihrer zuständigen Kommune eine Genehmigung dafür haben. Ab 22. Mai dürfen alle Speisegaststätten öffnen. Dann dürfen auch die Hotels wieder Gäste beherbergen, eine Woche lang aber nur Sachsen-Anhalter.

Bereits vor der Kabinettssitzung stand fest, dass Kitas und Schulen ab 2. Juni zu einem regulären Betrieb zurückkehren sollen, wenn auch im coronabedingten Modus mit Auflagen. So sollen die Klassen an den Schulen in kleinere Gruppen aufgeteilt werden und abwechselnd mit den Lehrerinnen und Lehrern in der Schule lernen sowie Aufgaben für zuhause bekommen. Zudem lässt die Landesregierung künftig auch wieder Sportunterricht zu.

In Sachsen-Anhalt wie deutschlandweit wurde Mitte März das öffentliche Leben heruntergefahren, um die Eindämmung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen. Seit Ende April wird aufgrund des moderaten Infektionsgeschehens schrittweise gelockert.