Ist die Sommerwelle da? Corona-Zahlen sind in Halle überdurchschnittlich hoch

Die Stadt Halle entwickelt sich zum neuen Corona-Hotspot in Sachsen-Anhalt. Laut den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Institutes ist die 7-Tage-Inzidenz an der Saale deutlich höher als im Rest des Bundeslandes. Die Zahlen sind allerdings nur bedingt aussagekräftig.

Zum Vergleich: Magdeburg meldet gleichzeitig 472,9, der Saalekreis 358,2 und der Landkreis Wittenberg nur 22,5.

Hoche Corona-Inzidenz in Halle - Lage in Kliniken noch entspannt

Allerdings ist unklar, wie aussagekräftig die Inzidenzen noch sind. Da derzeit nahezu alle Corona-Regeln aufgehoben sind und sich nur noch wenige Menschen testen, dürfte die Dunkelziffer an Infektionen deutlich höher sein.

Die Lage in den Krankenhäusern ist derweil noch entspannt. Laut der Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) sind in Sachsen-Anhalt nicht einmal drei Prozent der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. In Halle sind es nicht einmal zwei Prozent. Lediglich im Burgenlandkreis, in Dessau und in der Börde ist dieser Wert zweistellig. Landesweit sind derzeit rund 15 Prozent der Intensivbetten frei.

Hohe Corona-Zahlen in Halle: Krankenhaus verhängt Besuchsverbot

In Halle hatte zu Wochenbeginn das Krankenhaus Martha-Maria seine Besuchsregeln Corona-bedingt wieder verschärft. Besuche bei Patienten sind seitdem nur noch in ausnahmen möglich, etwa bei Schwerstkranken, Langzeitpatienten oder in akuten Situationen.

Im bundesweiten Vergleich ist die Corona-Lage aber auch in Halle noch vergleichsweise entspannt. Vor allem im Norden und Nordwesten melden mehrere Landkreise derzeit Inzidenzen von weit über 1000. Bundesweit melden derzeit nur Thüringen und Sachsen niedrigere Inzidenzen als Sachsen-Anhalt.