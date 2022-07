Hohe Infektionszahlen Sachsen-Anhalt verlängert Corona-Regeln und sendet eindeutigen Appell

Die Landesregierung hat am Dienstag in Magdeburg beschlossen, die Corona-Eindämmungsverordnung in Sachsen-Anhalt um weitere vier Wochen zu verlängern. Dessau-Roßlau und zwei weitere Kreise gehen sogar über diese Regeln hinaus.