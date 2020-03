In Jessen im Landkreis Wittenberg haben sich 11 Bewohner und 5 Mitarbeiter eines Pflegeheims mit dem Corona-Virus infiziert. Symbolfoto: dpa

Auch 5 Mitarbeiter der Einrichtung in Jessen wurden positiv auf Corona getestet.

Jessen l In Jessen im Landkreis Wittenberg haben sich 11 Bewohner und 5 Mitarbeiter eines Pflegeheims mit dem Corona-Virus infiziert. Das bestätigte am Mittwoch Kreissprecher Ronald Gauert. Drei Bewohner wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Im Landkreis Wittenberg gibt es laut Landkreis momentan53 Patienten, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Auf Grund ihres stabilen Gesundheitszustandes befinden sich die meisten Betroffenen in häuslicher Quarantäne und werden ärztlich betreut. Sechs Personen befinden sich im Krankenhaus.