In Sachsen-Anhalt sind lediglich fünf Neuinfektionen gemeldet worden. Foto: Stefan Albrecht/Biontech/dpa

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen nur leicht angestiegen.

Magdeburg (dpa) l Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen steigt in Sachsen-Anhalt weiter nur leicht. Bis zum Samstagmittag waren 1577 Fälle erfasst, wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte. Im Vergleich zum Vortag war das ein Plus von fünf. Die Zahl der gestorbenen Infizierten lag weiter bei 44.

Schätzungen zufolge sind 1200 Menschen nach einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 genesen.