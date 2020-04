Nach Schätzungen sind in Sachsen-Anhalt bisher 1012 Personen wieder genesen.

Magdeburg l Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt ist auf 1440 Fälle gestiegen (Stand: 23. April 2020, 14:24 Uhr). 35 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte das Sozialministerium in Magdeburg mit.

174 Personen werden im Krankenhaus behandelt. Es sei zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden, so das Ministerium. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich. Nach Schätzungen sind bisher 1012 Personen wieder genesen. Angaben zur Genesung sind nicht meldepflichtig. Den Schätzungen liegt eine Formel zugrunde, in der leichte und schwere Krankheitsverläufe mit unterschiedlichen Genesungszeiten berücksichtigt werden.