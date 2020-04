Ein französischer Covid-19 Patient wird am Flughafen Magdeburg in Empfang genommen. Foto: Thomas Schulz

Die Zahl der Corona-Fälle ist in Sachsen-Anhalt erneut gestiegen.

Magdeburg l Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, ist die Zahl der an Corona erkrankten Menschen auf 861 angestiegen. 85 Menschen werden aktuell in Krankenhäusern behandelt. Elf Menschen erlagen der Erkrankung. Nach einer offiziellen Schätzung des Ministeriums gelten 323 Menschen als genesen.

Am Donnerstag hatte das Land Sachsen-Anhalt zudem zehn ausländische Patienten aufgenommen. Vier Italiener werden aktuell im Krankenhaus Bergmannstrost in Halle behandelt. Sechs französische Patienten wurden in die Uniklinik nach Magdeburg gebracht. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bezeichnete dies als humanitären Akt in der Krise.

Die Fallzahlen im Überblick