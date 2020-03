Übermittlung aus Sachsen-Anhalt kam beim Robert-Koch-Institut nie an. Land fährt nun zweigleisig.

Magdeburg l Das Robert-Koch-Institut (RKI) ist eine der wichtigsten Stellen im Umgang mit der Virus-Ausbreitung in Deutschland. Täglich informiert das RKI über die Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland. Aus Sachsen-Anhalt lagen aber wiederholt keine amtlichen Zahlen vor. Nun hat das Sozialministerium in Magdeburg technische Probleme bei der Übermittlung eingeräumt. Zuvor hatte das RKI auf seiner Internetseite mitgeteilt, keine Daten aus Sachsen-Anhalt empfangen zu haben.



Tatsächlich kamen aus Sachsen-Anhalt übermittelte Daten beim RKI nicht an – zuletzt am Wochenende. „Die Fehlermeldung ist für uns sehr bedauerlich, da wir der Datenübermittlung stets korrekt nachgekommen sind. Wir fahren nun sicherheitshalber zweigleisig und senden die Daten über den Webservice und per E-Mail“, so der Sprecher des Sozialministeriums Andreas Pinkert.