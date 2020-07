In einem Gefängnis in Sachsen-Anhalt ist ein Inhaftierter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Burg (vs) l In einer Justizvollzugsanstalt in Sachsen-Anhalt ist erstmals ein Häftling positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Ministerium für Justiz und Gleichtellung mitteilte, handle es sich hierbei um die JVA Burg. Der Mann, ein Untersuchungshäftling, befinde sich aktuell in Quarantäne in der Krankenabteilung des Gefängnisses. Er zeige keine Symptome. Der Infizierte sei bereits am Freitag in die JVA gebracht worden.

Laut Justizministerium sei es üblich, Neuzugänge auf Covid-19 zu testen. Da der erste Test positiv ausgefallen sei, wurde ein zweiter veranlasst, der ebenfalls positiv ausfiel. Eine Gefährdung von Bediensteten oder anderen Gefangenen wird auf Grund der Schutzmaßnahmen ärztlicherseits nicht befürchtet, so dass die Quarantäne sich nur auf den positiv getesteten Gefangenen erstreckt.

„Auch wenn die Erkrankungszahlen in Sachsen-Anhalt erfreulich niedrig sind, darf man sich nie in Sicherheit wiegen. Die Schutzmaske ist auch im Vollzug bei engeren Kontakten das wichtigste Utensil. Zum Glück gibt es auch in der JVA Burg derzeit keinen Anlass, den Besuchsverkehr wieder vollständig zurückzufahren", erklärte Justizministerin Anne-Marie Keding. Jedoch könne man durchaus sagen, dass das strenge Hygiene-Regime in den JVA's gut funktioniert habe.

Aktuell dürfen zwei Besucher plus Kind eine inhaftierte Person besuchen, wenn die baulichen Gegebenheiten dies zulassen.