Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Sachsen-Anhalt erneut nur leicht angestiegen.

Magdeburg (dpa) l Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist in Sachsen-Anhalt bis zum Mittwochvormittag auf 1240 gestiegen. Angaben des Sozialministeriums in Magdeburg zufolge waren das 15 Fälle mehr als am Dienstagvormittag. Die Zahl der verstorbenen Infizierten blieb bei 26. 144 Covid-19-Patienten werden den Angaben nach in Krankenhäusern behandelt.

Schätzungen zufolge sind von den bislang 1240 Infizierten 788 wieder genesen. Diese Genesungen sind laut Gesundheitsministerium nicht meldepflichtig.