Jeder fünfte Einwohner hat mindestens drei Vorerkrankungen. Besondere Gefahr bei Corona-Infektion.

Berlin (dpa) l Menschen ab 80 Jahren mit mindestens drei Vorerkrankungen gelten als besonders gefährdet für einen schweren Covid-19-Verlauf. In Sachsen-Anhalt und Thüringen zählt jeweils etwa jeder fünfte Bewohner zu dieser Risikogruppe, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Versorgungsatlas-Studie hervorgeht. Der Anteil der Risikopatienten an der Bevölkerung variiere regional zum Teil erheblich. Darauf sei beim Pandemie-Management zu achten, heißt es in der Studie, in der auch Daten auf Kreisebene ausgewertet wurden. Am geringsten ist der Anteil dieser Risikopatienten ab 80 in Hamburg und Schleswig-Holstein mit je rund neun Prozent.





Die Autoren weisen darauf hin, dass auch Menschen mit mindestens einer Vorerkrankung in dem Alter bereits ein deutlich höheres Risiko für einen schweren Verlauf haben. Besonders gefährdet sind außerdem 60- bis 79-Jährige mit mindestens drei Vorerkrankungen. Zu den Erkrankungen, die in die Studie einflossen, zählen unter anderem Hypertonie, Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus (Typ 1 und 2) und die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Der Versorgungsatlas ist ein Studienportal des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung.