Ein Antrag für Kurzarbeitergeld der Bundesagentur für Arbeit liegt mit einem Kugelschreiber auf einem Tisch. Auf Facebook beantwortet die Arbeitsagentur am 20. März live Fragen rund um Corona und Kurzarbeit. Foto: Robert Michael/dpa

Auf dem Facebook-Kanal der Volksstimme steht Experte Markus Behrens von der Arbeitsagentur Rede und Antwort zum Thema Kurzarbeit.

Magdeburg (md) l Führt das Coronavirus in die Jobkrise? Speziell im Hinblick auf Kurzarbeit geht die Volksstimme mit der Bundesagentur für Arbeit morgen um 14 Uhr auf Facebook live. Stellt eure Fragen hier in den Kommentaren oder schickt uns eine Nachricht an online@volksstimme.de - unser Experte Markus Behrens von der Arbeitsagentur wird die häufigsten Fragen beantworten.

Was bedeutet Kurzarbeit für mich und meinen Job? Welche finanziellen Einbußen wird es möglicherweise geben? Was muss ich generell beachten? Diese und weitere Fragen werden am Freitag, 20. März, 14 Uhr auf unserem Facebook-Kanal beantwortet.