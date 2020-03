SPD fordert, Elternbeiträge für Kindertagesstätten in Sachsen-Anhalt zu erlassen.

Magdeburg l Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt , Andreas Steppuhn, hat sich dafür ausgesprochen, dass das Land die Elternbeiträge für Kindertagesstätten erstattet. „Gerade junge Familien machen wegen der Corona-Pandemie finanziell schwierige Zeiten durch", erklärte er am Montag. „In den meisten Fällen muss derzeit ein Elternteil für die Kinderbetreuung zu Hause bleiben. Viele sind zudem von Kurzarbeit betroffen. Dann auch noch Beiträge für Kitas zahlen zu müssen, die geschlossen bleiben, ist nicht zumutbar", betonte der SPD-Politiker.

Viele Kommunen hätten sich bereits entschieden, auf die Erhebung der Elternbeiträge vorübergehend zu verzichten. „Das ist vorbildlich", sagte Steppuhn. „Aber auch die Kommunen, die die Gehälter ja weiter zahlen müssen, sollten auf den Kosten nicht sitzenbleiben. So wie der Staat jetzt andere solidarische Unterstützungsleistungen für Wirtschaft, Arbeitnehmer, Sozialeinrichtungen und Kultur aufbringen muss, gehören auch Kommunen und Eltern unter den Rettungsschirm."