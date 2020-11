In Sachsen-Anhalt haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie 11.998 Menschen offiziell mit dem Coronavirus infiziert.

Magdeburg (dpa/vs) l In Sachsen-Anhalt haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie 11.998 Menschen offiziell mit dem Coronavirus infiziert. (Stand: 28. November, 12.33 Uhr)

Allein am Samstag wurden 272 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gemeldet, wie das Sozialministerium mitteilte. Damit lag der Corona-Kennwert am Samstag bei 99,87 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage.

Am Freitag wurde noch ein Inzidenzwert von 95,86 in Sachsen-Anhalt gemeldet. Im Vergleich zum Vortag stieg auch die Zahl der Corona-Toten. Am Samstag wurden 160 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 registriert – und damit sechs mehr als am Freitag. Darunter unter anderem zwei im Landkreis Börde und einer im Salzlandkreis.

Bekannt sind 1.077 hospitalisierte Fälle. Derzeit sind 56 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem Covid-19-Patienten belegt. 25 dieser Patienten werden beatmet.

Verteilung auf die Landkreise