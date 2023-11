Sachsen-Anhalt registrierte zuletzt 917 Corona-Fälle in einer Woche. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher ausfallen.

Corona-Zahlen in Sachsen-Anhalt steigen massiv

Magdeburg - Die Zahl gemeldeter Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt ist mit Beginn der Erkältungssaison deutlich gestiegen. 917 Fälle meldete das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) in der letzten Oktoberwoche. Eine Woche zuvor hatte die Zahl noch bei 581 gelegen. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein, denn der Behörde werden nur die Fälle gemeldet, die anlassbezogen per Test nachgewiesen werden.