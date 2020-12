Derzeit sind 102 Intensiv- und Beatmungsbetten in Sachsen-Anhalt mit einem COVID-19-Patienten belegt. 62 dieser Patienten werden beatmet. Foto: dpa

Innerhalb eines Tages gibt es mehr als 700 neue Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg (vs) l 16 Menschen sind in Sachsen-Anhalt innerhalb eines Tages an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Seit Dienstag sind 16 Sterbefälle (LK Altmarkkreis Salzwedel (1), LK Burgenlandkreis (3), LK Harz (2), LK Jerichower Land (2), LK Salzlandkreis (4), LK Stendal (2),SK Dessau-Roßlau (1), SK Halle (1)) hinzugekommen.

706 Menschen haben sich innerhalb eines Tages in Sachsen-Anhalt mit Corona infiziert.