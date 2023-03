In mehreren Kinos in Deutschland ist es in den vergangenen Tagen zu Ausschreitungen gekommen, während dort der Film Creed III lief. Wie die Lage in Sachsen-Anhalt ist.

Magdeburg - Auf TikTok bekommen diese Videos große Aufmerksamkeit: Jugendliche randalieren während der Vorführung des Kinofilms Creed III solange bis die Vorführung abgebrochen wird. Das ist in den vergangenen Tagen nun schon in mehreren deutschen Kinos passiert. Die Volksstimme hat alle größeren Kinos in Sachsen-Anhalt zur aktuellen Lage befragt.

Bisher keine Randale beim Film

CinemaxX Entertainment bestätigt, dass es am vergangenen Wochenende vereinzelte Störungen während der Filmvorführung von Creed III gegeben habe. "Weil die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden bei CinemaxX oberste Priorität hat, haben wir die örtliche Polizei umgehend eingeschaltet", kommentiert die Pressemitarbeiterin Marie Wehmeier. Für Kino-Standorte in Sachsen-Anhalt seien bisher jedoch keine Ausschreitungen bekannt.

Auch der Theaterleiter des K-Motion in Stendal, Günther Tyllack, berichtet, dass es bisher keine Auschreitungen gab. Er rechne auch nicht damit, dass es dazu kommen könnte: "Unser Publik ist eher vernünftig und nicht vergleichbar mit dem in Großstädten. Das ist der Vorteil einer Provinz", sagt Tyllack. Besondere Vorkehrungen würden nicht getroffen. Trotzdem habe man ein Auge auf die Jugend und zur Not würde die Polizei gerufen, ergänzt er.

Vergleichbare Meldungen kommen vom Zuckerfabrik Kinopark Halberstadt und vom Kino Movie Star Sangerhausen. Auch Bernhard Zoost vom Filmpalast Aschersleben hat bisher keine Ausschreitungen während der Vorführung von Creed III erlebt. Und damit das so bleibt, wolle er die "Daumen drücken".