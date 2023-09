Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sie gehören zusammen wie Luther und der Thesenanschlag: der Bürgerrechtskampf des Theologen Friedrich Schorlemmer und das Umschmieden eines Schwertes in eine Pflugschar am 24. September 1983 in Wittenberg. Initiator Schorlemmer wird nicht selbst tätig, der Kunstschmied Stefan Nau geht ans Werk, nach dem Vorbild der bekannten Plastik in New York.